Россияне рассказывают, что Запад загнивает, они идут в Азию и вообще в США и Европе сплошные геи и бесы. А потом к ним приезжает американский недожурналист-конспиролог и они начинают носиться с его визитом как дурак с писаной сумкой, отслеживая каждый его шаг и оргазмируя в официальных пропагандистских СМИ от того, что он съел бургер в отжатом макдональдсе, который теперь называется "вкусно и точка". А может, он там даже в туалет сходил. Аллилуйя

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І це приїжджає Такер Карлсон, конспіролог, відомий своєю постійною брехнею, авторитет якого в США сконцентрований в сегменті людей, які вірять у всі божевільні теоріі змов, від пласкої землі (він реально каже, що не може стверджувати, що земля не пласка, бо правда ж нікому не відома) до сатаністів-педофілів, які правлять у Вашингтоні. Не кажучи вже про те, що він розповсюджував російські теоріі про біолабораторіі в Україні і що це Україна сама підірвала Каховську ГЕС. І тому те інтервью, що він зробе, буде мати аудиторію лише серед божевільних адептів теоріі змов і мало допоможе щось довести до людей широкого кола.

Але ж ніт. Оргазм у Москві. Барін приїхав.

І після цього вони будуть розповідати, що санкціі їм не страшні і вони обійдуться без Заходу? Хоч самі більше за все хочуть щось там довести і сподобатись тому самому Заходу. Хоч самі століттями прив'язували себе і інфраструктурно і культурно саме до західної цивілізаціі. І навіть їх aвпокаліптичні п'яні крики "весь світ в труху" ядерною бомбою нагадують "ах раз ви мене не любите, тоді нам і не жити обом". Росіянам не цікаво сподобатись китайцям і Індіі. Вони хочуть сподобатись Заходу. Вони залежать від Заходу. Ментально. І економічно. Вся російська економіка побудована навколо інфрастуктури, встроєної в Захід. Туди ведуть дороги, трубопроводи. Там побудовані міста.

І так, Такер Карлсон не перший. Такі самі агенти КДБ або просто корисні ідіоти постійно приїжджали в радянський союз. Писали статті про ідеальну державу пролетаріату. Їли з рук Сталіна. Це все було вже. І не раз.

Хіба це щось змінило фундаментально? Ні. Це не змінило ставлення колективного Заходу, ставлення США до СРСР як до імперіі зла. Хоч навіяло на дяких корисних ідіотів, які дуже допомогали розвідці СРСР. Але фундаментально ніякі візити ніякіх Такерів Карлсонів нічого не змінили. Він приїде, зробе інтервью, отримає мільйони переглядів від своїх конспірологів-фанів, лайк від Ілона Маска, ще одного корисного ідіота Кремля (от що з людьми роблять наркотики), заробить мільйони доларів. Цинічний розрахунок цинічного пропагандіста.

А Росія залишиться там де вона є. У жалюгідному бажанні довести Заходу, що вона велика і її треба любити. У жалюгідних спробах переконати всіх, що у них все добре і санкціі не працюють. І вони можуть воювати нескінченно. І не важливо, що витрати їх бюджету в останні місяці не зростають, а скорочуються. Все рівно ресурсів нескінчено. А ракети в Удмуртії вони самі іноді підривають, тому що в них цих ракет так багато, що нема куди подіти. Все йде по плану.

Хтось да повірить…