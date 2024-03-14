Покончил с собой: в России рассказали детали смерти вице-президента 'Лукойла' после атаки дронов на НПЗ. Фото

Вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус покончил жизнь самоубийством. Он покончил с собой прямо в своем рабочем кабинете.

О смерти 53-летнего руководителя в компании было объявлено 12 марта, но причины не были уточнены. Детали опубликовал Telegram-канал "База".

По данным источников, тело Робертуса было найдено в его кабинете в офисе "Лукойла" на Сретенском бульваре.

Незадолго до смерти Робертус жаловался на свое самочувствие и попросил пилюли от головной боли, после чего пошел в свой кабинет. Несколько часов он не выходил, и когда сотрудники не получили от него ответа на звонки, они решили зайти в кабинет, где обнаружили его тело.

Робертус совершил самоубийство, умерев из-за асфиксии. Он работал в компании около 30 лет.

Стоит отметить, что это произошло после атаки дронов на НПЗ.

Утром 12 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объясняли атакой беспилотников. Кроме Нижегородской области, неспокойно было и под Белгородом, в Курске и Орле. Российское минобороны заявило об "сбитии 25 украинских БПЛА".

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