Поклонская назначена в Кабо Верде из-за тесных отношений с чиновником, – Фейгин

Назначение бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской послом России в Кабо Верде связано с тем, что она якобы находится в "матримониальных отношениях" с одним из высокопоставленных чиновников РФ. Именно благодаря этому она до сих пор "держится на плаву" в российской политике.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Она же дура набитая, это сумасшедший человек", – добавил он.

"Я думаю, что она состоит в какой-то матримониальной связи с кем-то из крышующих ее видных чиновников, поэтому ей не дают упасть до конца. При том, что все основания для того уже не раз были. При кажущейся ссылке на островное государство, тем не менее, ее назначают послом. Думаю, для нее эту должность выторговали", – заметил Фейгин.

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В этом контексте он добавил, что кадровая политика российской власти является "безумной", поскольку на ответственные посты назначают не по принципу профессионализма, а руководствуясь другими мотивами.

"Каких-то любовниц и любовников назначают на самые ответственные должности, такие скандалы бушуют бесконечно. И она в том же ряду. Не было ощущения, что это политическое решение, благодарность за "крымскую весну". Нет", – сказал правозащитник.

Он также упомянул и о юридическом аспекте вопроса – том факте, что Поклонская осуждена в Украине и находится в розыске. "Дипломатический иммунитет ее формально защищает, но как будут принимать верительные грамоты в Кабо Верде, это вопрос", – заметил Фейгин.

"Кабо Верде, конечно, не сверхдержава, но тем не менее, это курортный рай. Кстати, там акулы водятся. Глядишь, Поклонская заплывет куда-нибудь и станет кормом. Мы все на это рассчитываем", – пошутил он.

По мнению правозащитника, Украина, со своей стороны, могла бы направить в Кабо Верде материалы о судимости Поклонской, "чтобы власти этого островного государства подумали, а стоит ли вообще принимать такого посла, зачем им этот геморрой". В этом контексте Фейгин спрогнозировал, что Украина будет требовать ее выдачи.

Таким образом, по его оценкам, вопрос назначения Поклонской послом еще не решен окончательно.

Как писал OBOZREVATEL, Поклонская была назначена послом в Республику Кабо Верде, расположенную у берегов Африки. Позже в украинском МИДе предположили, в чем состоит ее особая миссия в этом островном государстве.