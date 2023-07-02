Пока Путин жаловался на Швецию, в России мужчина вошел в мечеть и поджег Коран. Видео

В Кабардино-Балкарской Республике (РФ) мужчина пробрался в мечеть и попытался сжечь Коран. Ему удалось поджечь несколько свитков, но огонь быстро потушили.

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Задержанный объяснил свой поступок "приказами внутреннего голоса". Инцидент произошел в селе Чегем Второй в ночь на 2 июля, передают российские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, мужчина, который якобы находился в нетрезвом состоянии, проник в мечеть, собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег.

В помещении были еще люди, которые успели быстро погасить огонь.

Сейчас со злоумышленником работают полицейские. Власти Чегемского района уверяют, что "никакой религиозной подоплеки" в случившемся нет.

Примечательно, что параллельно росСМИ растиражировали заявление президента РФ Владимира Путина о сожжении Корана в Швеции. "Петра I на них не хватает!" – сказал диктатор, выходя из мечети в Дербенте (Дагестан).

Как известно, 28 июня в Швеции 37-летний иракский беженец, мусульманин Салван Момика сжег экземпляр Корана в сквере у главной мечети Стокгольма. Это уже второй такой случай в стране: в январе подобная акция состоялась возле турецкого посольства в Стокгольме.

Шведская полиция обнаружила в деле российский след.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава Чечни Рамзан Кадыров выдал фейк о сожжении Корана в Швеции "бойцами ВСУ" и пообещал денежное вознаграждение за "за ликвидацию" виновных.

– В Чечне заявили, что Кадыров может находиться при смерти. У него якобы практически отказали почки, ему сложно даже разговаривать, а лечение уже не помогает.