Палудан, сжегший Коран в Стокгольме, связан с ЧВК ''Вагнер'': шведские СМИ вышли на след. Фото

Расмус Палудан, ультраправый актив ЧВК "Вагнер". Он через российские социальные сети поддерживал контакт по меньшей мере с шестью "вагнеровцами", среди которых известный вербовщик ЧВК.

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Об этом сообщило издание TV4, ссылаясь на расследование шведского журнала Cold Facts, известного своими разоблачениями политиков, чиновников и общественных деятелей. Редакция издания опубликовала статью, в которой доказывает связь Расмуса Палудана, известного регулярными акциями сжигания Корана, с российским ЧВК "Вагнер".

Согласно анализу разведывательных данных, полученных Cold Facts, Палудан дружил в российских социальных сетях как минимум с шестью лицами, связанными с ЧВК "Вагнер".

Компания Paliscope нанесла на карту 8000 человек, которые, как считается, принадлежат к группе "Вагнер" или являются наемниками, полностью или частично находящимися под контролем ЧВК.

Когда TV4 искал связь этих лиц со шведами, выяснилось, что шестеро "вагнеровцев" дружили с Расмусом Палуданом в запретной российской соцсети "ВКонтакте".

Лица, с которыми он связан, воевали на стороне России в Украине во время полномасштабной войны или боев на Донбассе с 2014 года.

Одна из связей Палудана связана с Александром Илютенко, которого считают вербовщиком ЧВК "Вагнер".

"Он известный вербовщик "Вагнера", которому поручено вербовать солдат в группу "Вагнера". В разных материалах он фигурирует в очень высоком контексте, как с высшим руководством, так и на политическом уровне. Он, безусловно, не просто повседневная фигура в компании Wagner", – рассказал Рольф Розенвинге, генеральный директор Paliscope.

Напомним, скандальная акция с сожжением Корана состоялась 21 января возле турецкого посольства в Стокгольме. Протесты в столице скандинавской страны прошли против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме.

Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI) сообщил, что кроме блокирования заявки на членство в НАТО этот инцидент может повысить уровень террористической угрозы в стране. Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве.

Новые данные об ультраправом активисте Расмусе Палудане указывают на его связи с Россией.

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