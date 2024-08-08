"Поджаренный" ранее роспропагандист Поддубный был эвакуирован из Курска в Москву: он в тяжелом состоянии

Российский "военкор" Евгений Поддубный, которого раньше времени "похоронили" и чиновники, и пропагандисты страны-агрессора, эвакуирован на лечение в Москву. По состоянию на утро 8 августа он якобы в тяжелом, но стабильном состоянии.

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По крайней мере, так утверждают в минздраве РФ. Напомним, что 7 августа в машину Поддубного в российской Курской области попал FPV-дрон. Депутат госдумы Михаил Делягин и ряд Telegram-каналов противника сообщили о смерти пропагандиста. Однако вскоре в РФ опровергли информацию и заявили: мол, мужчина выжил, хотя и получил серьезные ранения.

Государственный медиахолдинг страны-агрессора утром 8 августа утверждал, что у т.н. военкора тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Тем временем украинский блогер, активист Сергей Стерненко показал фотографию машины – этот кадр сняла камера FPV-дрона перед тем, как беспилотник врезался в цель. Вероятно, автомобиль принадлежал пропагандисту Поддубному.

"Военкор" находился на Курщине, потому что записывал очередной пропагандистский материал о "СВО", в частности, о боевых действиях на территории РФ.

Поддубный работал специальным корреспондентом на телеканалах противника "Россия-24" и "Россия-1", а также вел Telegram-канал на 700 тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В минобороны РФ утром 6 августа признали, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

– Американский аналитический Институт изучения войны 7 августа заявлял, что украинские войска уже продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области.

– Официально украинская сторона не подтверждала проведение операции на территории Курщины.

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