'Подвиги' и награды можно было выбирать: в РФ придумали коррупционную схему на войне, но 'спалились' – СМИ

В российском Ставрополе наладили коррупционную схему по продаже государственных наград. За определенную сумму денег ушлые российские военные продавали "представления к награде", "покупатель" мог сам выбрать не только какой орден или медаль желает получить, но и "подвиг", за который она была "вручена".

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В отношении высших должностных лиц 49 общевойсковой армии РФ, занимавшихся этим оригинальным "бизнесом", возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

По данным автора канала, в начале прошлой недели череда обысков прошла у отдельных высших должностных лиц 49 общевойсковой армии (в/ч 35181, Ставрополь).

"Сообщается, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с коррупционными действиями военнослужащих Управления Армии. На основании материалов уголовного дела - "...высокопоставленные военнослужащие, действуя в сговоре, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, организовали схему продажи государственных наград военнослужащим Армии". Обысками занимается ФСБ РФ", – отмечено в сообщении.

Ссылаясь на данные, полученные из собственных источников, автор паблика сообщает, что руководство 49-й общевойсковой армии организовало бизнес-схему по продаже "представлений к государственной награде".

"Заплатив определенную сумму денег, военнослужащий мог выбрать для себя награду. В предоставляемую "услугу" также входит возможность выбрать, за какой именно подвиг военнослужащий будет представлен к награде", – пишет он.

По данным канала, российские "федералы" задокументировали факты продажи знака отличия ордена Святого Георгия, медалей "За отвагу", медалей Суворова и Жукова, а также других государственных наград, вручаемых за "подвиги" оккупантам, воюющим против Украины.

"Главным фигурантом коррупционного правонарушения является начальник отдела кадров 49-й ОА", – добавил автор Telegram-канала "Досье Шпиона".

Напомним, в марте прошлого года в Украине ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ Вячеслава Савинова. Он также являлся заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии.

До того, как отправиться убивать украинцев и бесславно погибнуть, Савинов воевал против сирийского народа и получил два ордена мужества от путинского режима.

А в конце марта был уничтожен командующий 49 общевойсковой армией РФ Яков Резанцев. В "хорошего россиянина" этот российский генерал превратился на аэродроме в Чернобаевке.

Также украинские воины в августе прошлого года ликвидировали заместителя начальника службы штаба 49 общевойсковой армии майора Константина Федоренко.

49 армия на тот момент была задействована в оккупации южных регионов Украины.