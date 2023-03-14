"Подвиги" и награды можно было выбирать: в РФ придумали коррупционную схему на войне, но "спалились" – СМИ
В российском Ставрополе наладили коррупционную схему по продаже государственных наград. За определенную сумму денег ушлые российские военные продавали "представления к награде", "покупатель" мог сам выбрать не только какой орден или медаль желает получить, но и "подвиг", за который она была "вручена".
В отношении высших должностных лиц 49 общевойсковой армии РФ, занимавшихся этим оригинальным "бизнесом", возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".
По данным автора канала, в начале прошлой недели череда обысков прошла у отдельных высших должностных лиц 49 общевойсковой армии (в/ч 35181, Ставрополь).
"Сообщается, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с коррупционными действиями военнослужащих Управления Армии. На основании материалов уголовного дела - "...высокопоставленные военнослужащие, действуя в сговоре, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, организовали схему продажи государственных наград военнослужащим Армии". Обысками занимается ФСБ РФ", – отмечено в сообщении.
Ссылаясь на данные, полученные из собственных источников, автор паблика сообщает, что руководство 49-й общевойсковой армии организовало бизнес-схему по продаже "представлений к государственной награде".
"Заплатив определенную сумму денег, военнослужащий мог выбрать для себя награду. В предоставляемую "услугу" также входит возможность выбрать, за какой именно подвиг военнослужащий будет представлен к награде", – пишет он.
По данным канала, российские "федералы" задокументировали факты продажи знака отличия ордена Святого Георгия, медалей "За отвагу", медалей Суворова и Жукова, а также других государственных наград, вручаемых за "подвиги" оккупантам, воюющим против Украины.
"Главным фигурантом коррупционного правонарушения является начальник отдела кадров 49-й ОА", – добавил автор Telegram-канала "Досье Шпиона".
Напомним, в марте прошлого года в Украине ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ Вячеслава Савинова. Он также являлся заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии.
До того, как отправиться убивать украинцев и бесславно погибнуть, Савинов воевал против сирийского народа и получил два ордена мужества от путинского режима.
А в конце марта был уничтожен командующий 49 общевойсковой армией РФ Яков Резанцев. В "хорошего россиянина" этот российский генерал превратился на аэродроме в Чернобаевке.
Также украинские воины в августе прошлого года ликвидировали заместителя начальника службы штаба 49 общевойсковой армии майора Константина Федоренко.
49 армия на тот момент была задействована в оккупации южных регионов Украины.
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