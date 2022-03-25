Украинские военные ликвидировали в Чернобаевке командующего 49-й армией России Резанцева

Украинские защитники пополнили список уничтоженных в Украине российских генералов. В этот раз Силы обороны Украины ликвидировали командующего 49 общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Он был уничтожен на знаменитом аэродроме в Чернобаевке. Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"В течение суток – как мы сообщали предварительно, сейчас можем сказать наверняка, – украинские военные уничтожили командующего 49 общевойсковой армии Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме в Чернобаевке", – отметил Арестович.

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Он также напомнил, что именно в Чернобаевке, на аэродроме, где ВСУ разбивали оккупантов уже не менее 10 раз, расположен передовой командный пункт 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Не исключено, что именно этот факт является причиной массовых отказов военнослужащих этой дивизии от командировок в Украину, которые фиксирует украинская разведка.

О ликвидации российского генерала уже сообщают и российские СМИ. МО РФ информацию о гибели Резанцева не комментирует.

Напомним, Резанцев стал уже 7 российским генералом, воевавшим в Украине - и уже правильно вернется домой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия за месяц войны в Украине потеряла больше солдат, чем за 2,5 года в Чечне и за 10 лет войны СССР в Афганистане. Потери оккупантов в живой силе перевалили за 16 тысяч человек.

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