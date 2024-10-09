В российской армии наблюдается заметное увеличение количества контрактников старше 45 лет, идущих на войну с Украиной. В Москве эта возрастная группа составляет уже половину всех новейших добровольцев.

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Об этом сообщает издание "Верстка", ссылаясь на собственные источники. Причины этого роста, как отмечают инсайдеры в военных кругах и московской мэрии, связаны с ощутимым недостатком молодых людей, готовых присоединиться к рядам оккупантов.

Находящиеся на фронте военные жалуются на значительное количество старших бойцов, которые сейчас составляют большинство личного состава. Представитель российского парламента, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, отметил, что 50% оккупантов – "это старые, которых выкашивает".

В одном из подразделений российского ВДВ, воюющего на херсонском направлении, жалуются, что около 40% новых контрактников старше 50 лет. Согласно информации из московской мэрии, средний возраст новобранцев с начала года вырос с 40 до 50 лет, а среди добровольцев даже те, кому за 60.

Эти данные коррелируют с общей статистикой российских потерь в войне. По информации "Медиазоны" и "Би-би-си", в 2024 году подтверждена гибель 2475 добровольцев старше 45 лет. Это на 18% больше, чем в 2023 году, и в три раза больше, чем в 2022 году.

Стоит отметить, что среднесуточные потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли нового месячного максимума. Такую статистику приводят за сентябрь 2024 года.

Напомним, у России есть мобилизационный резерв у 9 миллионов человек, однако не все они подлежат мобилизации. Кремль столкнулся с рядом проблем, пополняя ряды своего оккупационного войска ежемесячно на 20-30 тыс. оккупантов.

Ранее сообщалось, что мобилизация в РФ, по мнению аналитиков, остается маловероятной из-за личных опасений Путина, считающего ее прямой угрозой стабильности своего режима.