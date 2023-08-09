Поднялся дымовой 'гриб': момент взрыва на заводе в Подмосковье попал на видео

В России, на заводе в Сергиевом Посаде, сегодня, 9 августа, произошел мощный взрыв. Сначала российские СМИ заявляли, что причиной взрыва стала атака беспилотника, однако затем местные власти заявили, что взрыв произошел в результате "нарушения технологического процесса" и "человеческого фактора".

Видео дня

Видео с моментом прилета начали выкладывать в российских Telegram-каналах. Известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на Загорском оптико-механическом заводе.

Этот завод занимается созданием оптических и оптико-электронных устройств, предназначенных для внедрения в силовых структурах РФ, промышленности и системах здравоохранения.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что завод, где произошел взрыв, якобы не имеет отношения к оптике и там давно производят пиротехнику.

Сам взрыв и первые секунды после попали на камеру недалеко от эпицентра.

Известно, что в результате взрыва пострадали не менее 52 человек. В домах вокруг выбило стекла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. По сообщениям очевидцев, в офисах неподалеку осыпались потолки. Также эвакуировали близлежащий детский сад.

Какая была сила взрыва на заводе, становится понятно по этим кадрам. Кажется, будто под домами затряслась земля.

Ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в России, где 9 августа прогремел взрыв, изготавливают наблюдательную технику, медицинское оборудование, лабораторные приборы, а с недавних пор также дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. В результате ЧП там поднялся страшный столб дыма.

Также 9 августа вблизи столицы страны-агрессора РФ Москвы снова раздавались взрывы. Местные власти заявили о новой атаке неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты.

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