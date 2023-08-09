'Разнесло все': что известно о заводе в Подмосковье, где прогремел взрыв, и что там производили

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в России, где 8 августа, прогремел взрыв, изготовляют наблюдательную технику, медицинское оборудование, лабораторные приборы, а с недавнего времени также дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. В результате ЧП там поднялся жуткий столб дыма.

Видео дня

Видео с места событий опубликовали Telegram-каналы. Россияне на кадрах жаловались, что "весь завод разъ**ало" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

По словаам очевидцев, в результате произошедшего взрыва в соседних домах оказались выбиты окна. РосСМИ пишут, что точная причина инцидента в настоящий момент неизвестна.

Напомним, в результате взрыва на заводе сообщается по меньшей мере о 16 пострадавших, очевидцы утверждают, что могут быть погибшие. Предварительно предполагается, что по предприятию мог ударить беспилотник.

"По нашей информации, взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Под завалами могут находиться люди... Открытого горения не возникло, но взрывная волна была такая сильная, что повредило и соседние постройки на заводе", – пишет одно из российских изданий.

Площадь уничтоженного склада составляет около 1600 кв м.

Официальная версия случившегося - "нарушение технологического процесса" и "человеческий фактор".

АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") является "ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

Подобное ЧП на данном заводе случилось не впервые. Сильный взрыв там также прогремел 9 июня 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также 9 августа прогремели взрывы в районе военно-морской базы в российском Владивостоке раздались взрывы. В ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся;

– 9 августа вблизи столицы страны-агрессора РФ Москвы снова раздавались взрывы. Местные власти заявили о новой атаке неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты.

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