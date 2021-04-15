Під Воронежем пожежа охопила село, куди Росія стягувала військову техніку. Відео

Масштабні пожежі охопили кілька сіл у Воронезькій області Росії. Серед них суттєво постраждала і Маслівка, куди країна-агресор масово стягувала свою військову техніку.

Про стихійне лихо розповіли в ефірі одного із пропагандистських каналів. Його фрагментом поділилися на Telegram-каналі волонтерської спільноти Inform Napalm. Автори допису наголосили, що у Маслівці розташована важлива для окупантів залізнична станція (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Саме туди останнім часом прибувають російські ешелони з технікою, а вже звідти її перекидають у військові табори біля кордонів з Україною.

Окрім Маслівки, також постраждали такі села, як Хрінове та Мічотка. У населених пунктах, охоплених пожежами, згоріли будинки, дачі, сараї та соснові ліси. За словами місцевих мешканців, вогонь стіною йде з полів. Погіршує ситуацію сильний вітер.

Через НП російські рятувальники навіть подумують про залучення до гасіння осередків займань авіацію. Щодо мешканців, то їх евакуювати ніхто не збирається. Максимум, що зробили для тих, хто втратив житло, – це розмістили їх у місцевому будинку культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі оприлюднили кадри з пожежею у російському військовому таборі поблизу українського кордону. Автор ролику стверджує, що це – Богучар Воронезької області. На відео видно, як палає намет. При цьому люди у російській військовій формі лише бігають навколо з лопатами та нецензурно лаються замість того, щоб гасити вогонь.