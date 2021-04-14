Российские военные устроили эпичный пожар в лагере близ границы Украины. Видео

В российском военном лагере вблизи украинской границы вспыхнул пожар в лагере российских военных.

Соответствующее видео опубликовали в социальной сети TikTok. На записи видно, как пылает огромный шатер (чтобы посмотреть, докролльте до конца страницы).

Люди в российской военной форме бегают вокруг возгорания с лопатами, и ругаются нецензурной лексикой вместо того, чтобы тушить огонь.

Автор видео отметил, что инцидент произошел в Бочугаре Воронежской области, за несколько десятков километров от украинской границы.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, неподалеку украинской границы в Воронежской области РФ обнаружили новый полевой лагерь российской армии. Это сделали российские расследователи с Conflict Intelligence Team.