Російські військові влаштували епічну пожежу в таборі поблизу кордону України. Відео

У російському військовому таборі поблизу українського кордону спалахнула пожежа в таборі російських військових.

Відповідне відео опублікували в соціальній мережі TikTok. На записі видно, як палає величезний намет (щоб подивитися, докрольте до кінця сторінки).

Люди в російській військовій формі бігають навколо загоряння з лопатами, і лаються нецензурною лексикою замість того, щоб гасити вогонь.

Автор відео зазначив, що інцидент стався в Бочугарі Воронезької області, за кілька десятків кілометрів від українського кордону.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, неподалік українського кордону у Воронезькій області РФ виявили новий польовий табір російської армії. Це зробили російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team.