Російські військові влаштували епічну пожежу в таборі поблизу кордону України. Відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новини Росії
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Пожежа в російському військовому таборі біля кордону України

У російському військовому таборі поблизу українського кордону спалахнула пожежа в таборі російських військових.

Відповідне відео опублікували в соціальній мережі TikTok. На записі видно, як палає величезний намет (щоб подивитися, докрольте до кінця сторінки).

Люди в російській військовій формі бігають навколо загоряння з лопатами, і лаються нецензурною лексикою замість того, щоб гасити вогонь.

Автор відео зазначив, що інцидент стався в Бочугарі Воронезької області, за кілька десятків кілометрів від українського кордону.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Знімок табору з повітря.
Ймовірна стоянка російської військової техніки.
На кордоні з Україною знайшли польовий табір російських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, неподалік українського кордону у Воронезькій області РФ виявили новий польовий табір російської армії. Це зробили російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team.

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