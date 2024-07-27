Под Волгоградом упал самолет Су-34: был тренировочный полет

Днем 27 июля в Волгоградской области РФ разбился истребитель Су-34. Кремлевские пропагандисты утверждают, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

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В минобороны РФ заявили, что экипажу удалось катапультироваться. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В террористическом ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Также оккупанты утверждают, что самолет упал в безлюдной местности.

"Самолет Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался", – заявили оккупанты.

Причины падения истребителия в России не называют. По словам очевидцев, самолет упал в Серафимовичском районе.

Напомним, ночью 27 июля дроны Главного управления разведки атаковали российский аэродром "Оленья" в Мурманской области, расположенный на расстоянии около 1800 км от украинской границы. Предварительно зафиксировано повреждение сверхзвукового бомбардировщика ТУ-22М3.

Ранее сообщалось, что Рязанская область РФ также оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Группа БПЛА ударили по территории нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома "Дягилево". В регионе прогремела серия мощных взрывов.

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