Под российским Мурманском разбился вертолет, на его борту находились 8 человек

Под Мурманском в России разбился вертолет Ми-8. На борту находились 9 человек: 3 члена экипажа и 6 пассажиров. По меньшей мере, четверо из них пострадали, в частности, один ребенок.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы. Известно, что вертолет, упавший в районе села Ловозеро, принадлежит "Вологодскому авиапредприятию". По данным росСМИ, он выполнял гражданский рейс.

Уточняется, что борт упал на обледеневшее озеро. Предварительно он потерял высоту из-за снежного вихря и на льду завалился на бок.

Пострадавшего ребенка вместе с матерью с места аварии забрали родственники, увезли оттуда на снегоходах. Погибших в результате катастрофы нет, по некоторым данным – также никто не пострадал. Вертолет не долетел до места назначения 3 км.

Следует заметить, что в последнее время в РФ участились случаи подобных катастроф. В частности, в конце января Ми-8 специального летного отряда "Россия" потерпел крушение при посадке в московском аэропорту "Внуково". Вертолет при посадке в аэропорту "Внуково" повредил винт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в декабре в Магаданской области России при посадке разбился и сгорел на посадочной полосе вертолет МИ-8Т. Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара;

– также в декабре в России произошло еще сразу две катастрофы вертолетов. В российском Улан-Удэ 16 декабря разбился Ми-8, погибли три человека.

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