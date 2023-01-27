В России разбился вертолет, предназначавшийся для перевозок первых лиц государства – СМИ

В России произошла очередная авария вертолета. Ми-8 специального летного отряда "Россия" потерпел крушение при посадке в московском аэропорту "Внуково".

Видео дня

Этот борт предназначался для перевозки высших должностных лиц Российской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ.

Об аварии с правительственным Ми-8 сообщили, в частности, пропагандисты российского госинформагентства ТАСС. Они со ссылкой на экстренные службы заявили, что вертолет при посадке в аэропорту "Внуково" повредил винт.

"При посадке в аэропорту "Внуково" вертолет специального летного отряда "Россия" повредил винт, пострадавших нет", – пишут пропагандисты.

При этом некоторые источники, в том числе и российские, уточняют: по предварительной информации, вертолет при совершении "жесткой посадки" ударился о землю хвостовой частью. Также некоторые российские Telegram-каналы сначала сообщили о пострадавших, однако со временем отредактировали сообщение.

О пострадавших со ссылкой на источник в экстренных службах заявили и пропагандисты российского "Интерфакса".

Один из российских пропагандистских пабликов-миллионников обнародовал чуть больше деталей случившегося.

"По нашим данным, судно приземлялось с большим углом наклона назад. Вероятно, был удар хвостовой части об землю, из-за чего сперва сломалась пятка на хвостовой балке, затем лопасти задели землю и разрушились", - пишет этот паблик.

По данным пропагандистов, речь идет Ми-8МТВ-1, выпущенном в 2013 году, и рассчитанном на 22 пассажира.

В сети появились также первые кадры - предположительно с места аварии. На фото, пишут пропагандисты, виден разрушенный хвостовой винт.

Борта специального летного отряда "Россия", включая и потерпевший крушение Ми-8, используются для перевозки первых лиц государства. В частности, несколько лет назад в Кремле заявили, что именно на Ми-8 будет летать на работу президент РФ Владимир Путин – мол, так президентские кортежи не будут создавать неудобств жителям Москвы.

Откуда летел разбившийся вертолет и кто находился на его борту во время удара – не сообщается.

Напомним, в октябре прошлого года в российском Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты успели катапультироваться, сам же самолет врезался прямо во многоэтажку. Официально было заявлено о 13 погибших россиянах.

А в декабре в России произошло сразу два крушения вертолетов. В российском Улан-Удэ 16 декабря разбился Ми-8, погибли три человека.

Спустя 3 дня, утром 19 декабря, в Магаданской области при посадке разбился и сгорел еще один Ми-8. Три члена экипажа успели покинуть салон до начала пожара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!