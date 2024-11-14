Под Новосибирском солдаты устроили массовый побег из воинской части: их должны были отправить на войну против Украины

В Новосибирской области российские военные устроили бунт и сбежали из воинской части. Как минимум двое участников побега в прошлом привлекались к уголовной ответственности.

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Стоит отметить, что военные проходили подготовку перед отправкой на войну против Украины. Об этом пишет Telegram-канал "Агентство. Новости".

Первым о побеге сообщил глава поселка Коченево, где расположена воинская часть. Чиновник пожаловался, что побег совершили 10 военных, которые до этого уже самовольно оставляли свои части.

В день побега четырех военных задержали за пределами Коченевского района. Позже стало известно еще о трех задержанных. Всего в побеге могли участвовать около 15 человек.

По информации росСМИ, один из военных был фигурантом уголовных дел о поджоге машины, кражах, а также о насилии в отношении представителя власти. Другой оккупант привлекался к ответственности за производство и сбыт наркотиков. Еще одного сбежавшего судили за кражу адаптера для передачи сигнала цифрового телевидения и захват заложника.

Один из военных снял видео, на котором видно, как в воинской части бьют стекла и доски почета в одном из зданий. Мать военного рассказала, что ее сын получил ранение на войне в Украине и рассчитывал на получение категории годности "Д", которая освобождает от дальнейшей службы в войсках. Сначала военных держали в части в Абакане, а потом перевели в Новосибирскую область. Женщина пожаловалась, что позже сын отправил ей видео, в котором рассказал, что его и других военных решили отправить обратно в Украину.

Напомним, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане страны-террориста России жалуются, что солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с ВС РФ. После этого срочников отправляют на войну против Украины.

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