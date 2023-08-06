Под Москвой вспыхнул мощный пожар на фабрике, валит черный дым. Видео

В России 6 августа вспыхнул очередной масштабный пожар. В Московской области пылает фабрика по производству спортивных товаров "Леко".

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Огонь охватил около 500 кв м. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщения о пожаре на фабрике в подмосковном Синьково начали появляться после полудня 6 августа.

"Фабрика по производству спорттоваров "Леко" полыхает в Дмитровском районе Московской области. По нашей информации, горят 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет", – отмечено в одном из сообщений.

О причинах возгорания СМИ ничего не пишут.

Напомним, 4 августа в Подмосковье загорелись сразу несколько мощных пожара. Там пылали склады с резиной и пластиком. Едкий черный дым окутал округу. Огонь охватил площадь свыше 2,5 тысяч кв м.

Также сообщалось, что 6 августа в российском аэропорту "Внуково" срочно вводили в действие план "Ковер" из-за атаки дронов. Задержаны десятки рейсов.