В Подмосковье загорелись мощные пожары, пылают сразу два склада: поднялся дым. Видео

В Московской области РФ 4 августа снова вспыхнул мощный пожар. В населенном пункте Яхрома в 60 км на север от Москвы.

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Горят два склада возле автоцентра Lada с пластиком и резиной, город укутал черный едкий дым. Об этом пишут российские паблики.

Согласно сообщениям в российских СМИ, 4 августа возле автоцентра Lada в городе Яхрома в Московской области вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, полыхают два склада, на которых хранились пластик и резина.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Cтолб черного едкого дыма виден за десятки километров от места пожара.

О причинах возгорания, а также о возможных пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливают органы прокуратуры.

Локализовать огонь пожарным удалось через два часа по прибытии на место.

Напомним, накануне, 3 августа, в Подмосковье прогремел взрыв у АЗС, поднялся огромный столб дыма. Позже стало известно о том, что возгорание произошло на местном предприятии, производящем аккумуляторы.

Огонь охватил свыше 400 кв м, эвакуированы семь сотрудников завода.