Под Москвой обнаружили кладбище ликвидированных в Украине наемников ЧВК ''Вагнер'': к их могилам никто не приходит. Фото

В Подмосковье нашли еще одно кладбище ликвидированных в Украине наемников ЧВК "Вагнер". На погосте в деревне Маврино появились минимум 27 новых захоронений, в них предположительно находятся останки убитых зэков.

Видео дня

На каждой могиле лежат одинаковые венки с эмблемой ЧВК, а также стоят одинаковые пластиковые станканы из-под чая. Об этом пишет российское издание "Москва онлайн".

Захоронения были обнаружены в середине января на кладбище в подмосковной деревне Маврино. Там разыскали 27 новых могил вдоль кладбищенского забора, подальше от других захоронений.

Как пишет издание, на всех могилах лежат бело-сине-красные букеты и одинаковые венки с эмблемой ЧВК "Вагнер". На эмблеме выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Также на каждой могиле стоит красный пластиковый стакан с надписью "Может чай, а может быть и нет".

В отличие от могил кадровых российских военных, на могилах наемников нет триколора, свечей и свежих цветов. Из этого факта журналисты сделали вывод, что захоронения никто не посещает.

В могилах, пишет издание, похоронены завербованные в российских колониях в ЧВК "Вагнер" заключенные, которые были ликвидированы в Украине.

"Мы с мужиками всё же сходили посмотреть. Единственное, что мы можем предположить, что это вагнеровцы. Нам не рекомендовали лезть в эту тему. Пока никто из их родственников к нам не обращался. Появились они в течение января. Я не всё время здесь нахожусь. Они могли и раньше привозить. Кладбищем я не заведую. Что они там творят — вообще не знаю", – цитирует издание слова местного священника, который во время разговора с журналистами несколько раз в разных вариациях заявил, что в эту историю "лучше не лезть".

Однако журналисты решили все же "влезть" – и установили, что среди 27 захороненных на этом тайном кладбище только двое москвичей. Четверо ликвидированных – из Азербайджана и Кыргызстана. Остальные – выходцы из разных российских регионов.

Возраст захороненных наемников колеблется от 21 до 55 лет.

"По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказания, можно изучать уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконный оборот оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228-й (распространение наркотиков)", – пишет издание.

Журналисты также разыскали родственников некоторых наемников, похороненных в Подмосковье: о ликвидации их родных семьи никто не уведомлял.

Напомним, куда большее захоронение наемников обнаружено в Краснодарском крае РФ. С декабря, когда один из местных активистов нашел тайный погост, его территория разрослась почти в десять раз. Сейчас на кладбище насчитывается более 400 могил.

Напомним, ранее террорист и международный преступник из РФ Игорь Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником и призвал убрать его с фронта. По мнению экс-главаря так называемой "ДНР", именно Пригожин мешает России победить Украину. К нему же в "компанию" Гиркин записал и министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого террорист иначе как "фанерным маршалом" давно не называет.

Также сообщалось, что на днях Пригожин рассказал, что будет, если "вагнеровцам" не дадут снаряды. По его словам, в случае отступления наемников от Бахмута, "фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв", дойдя в конечном итоге до украинско-российской границы. Пригожин в очередной раз заявил, что "вагнеровцы" якобы "стягивают всю украинскую армию на себя", по сути, снова намекнув на полную неспособность "второй армии мира" к ведению боевых действий.

Истерики по поводу того, что МО РФ не дает ЧВК "Вагнер" снаряды, Пригожин устраивает далеко не первый раз. Так, 22 февраля он показал гору тел "вагнеровцев" в Бахмуте, заявив, что около 70 полураздетых трупов – это результат одного дня боев на одном лишь участке Бахмутского направления.

Чуть позже Пригожин выдал, что "сотни тысяч российских солдат" погибают на фронте в Украине. Такое откровение в исполнении "повара Путина" прозвучало во время его публичной перепалки с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, которого Пригожин выбрал очередной мишенью для самопиара .

Позже он попытался оправдаться за сказанное, заявив, что его "не так поняли". Он, мол, имел в виду, что "сотни тысяч воюют и кто-то из них погибает".