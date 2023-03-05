На кладбище 'вагнеровцев' в Краснодарском крае 'пополнение': уже обнаружено более 400 могил. Фото

Кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае РФ продолжает разрастаться. Количество захоронений уже перевалило за четыре сотни.

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На днях там нашли 26 новых могил. Об этом сообщает российский проект журналистских расследований ASTRA.

"В Краснодарском крае на кладбище появилось 26 новых могил бойцов ЧВК "Вагнер". Местный активист Виталий Вотановский сообщил, что на кладбище захоронено уже 406 бойцов. По словам активиста, некоторым родственникам погибших не сообщают о месте захоронения, поэтому семьи ищут информацию о своих близких по фотографиям с кладбища", – отмечено в сообщении.

Впервые кладбище "вагнеровцев" на Кубани было выявлено в конце декабря прошлого года. Тогда активисты насчитали там 48 могил. Далее погост разрастался со впечатляющей скоростью, ее фиксирует сам Вотановский в своем паблике "Титушки в Краснодаре".

"О скорости процесса. 20 декабря 2022 года было 48 могил. 1 января 2023-го - уже 95, а 14 января – 164. 4 февраля - 270 могил, 23 февраля захоронений насчитывалось около 380, 4 марта их стало 406", – написал краснодарский активист.

Он регулярно выкладывает фото крестов и памятников на тайном кладбище, чтобы родственники ликвидированных наемников могли узнать об их судьбе. Журналисты "Кавказ.Реалии", изучавшие могильные таблички, установили: большинство похороненных там наемников были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления и должны были отбывать наказание в колониях строгого режима. Однако вместо этого оказались на войне в Украине.

После того, как Вотановский начал писать о кладбище "вагнеровцев", ему поступают угрозы. Так, по его словам, после очередной публикации фотографий с кладбища ему позвонили из ритуального агентства предложением "оформить заявку на могилу со скидкой". Собеседник убеждал активиста, что смерть может настигнуть его внезапно, в связи с чем могила может понадобиться ему в ближайшее время.

Напомним, ранее террорист и международный преступник из РФ Игорь Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником и призвал убрать его с фронта. По мнению экс-главаря так называемой "ДНР", именно Пригожин мешает России победить Украину. К нему же в "компанию" Гиркин записал и министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого террорист иначе как "фанерным маршалом" давно не называет.

Также сообщалось, что на днях Пригожин рассказал, что будет, если "вагнеровцам" не дадут снаряды. По его словам, в случае отступления наемников от Бахмута, "фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв", дойдя в конечном итоге до украинско-российской границы. Пригожин в очередной раз заявил, что "вагнеровцы" якобы "стягивают всю украинскую армию на себя", по сути, снова намекнув на полную неспособность "второй армии мира" к ведению боевых действий.

Истерики по поводу того, что МО РФ не дает ЧВК "Вагнер" снаряды, Пригожин устраивает далеко не первый раз. Так, 22 февраля он показал гору тел "вагнеровцев" в Бахмуте, заявив, что около 70 полураздетых трупов – это результат одного дня боев на одном лишь участке Бахмутского направления.

Чуть позже Пригожин выдал, что "сотни тысяч российских солдат" погибают на фронте в Украине. Такое откровение в исполнении "повара Путина" прозвучало во время его публичной перепалки с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, которого Пригожин выбрал очередной мишенью для самопиара .

Позже он попытался оправдаться за сказанное, заявив, что его "не так поняли". Он, мол, имел в виду, что "сотни тысяч воюют и кто-то из них погибает".

Интересно, что обоснований, почему МО РФ должно выделять боеприпасы частной армии, которая создана, чтобы зарабатывать на войне и должна сама себя обеспечивать, и как это вообще возможно, если ЧВК в РФ запрещены законом,, Пригожин ни разу так и не озвучил.