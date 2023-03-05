Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником и призвал убрать его с фронта

Экс-главарь так называемой "ДНР", террорист и международный преступник Игорь Гиркин назвал основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина психопатом и военным преступником. "Повар Путина", считает террорист, вредит "общему делу победы над Украиной".

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Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале. Он призвал убрать Пригожина и с фронта, и из руководства ЧВК.

Террорист заявил, что наемников ЧВК "Вагнер" "после завершения штурма Бахмута" нельзя расформировывать. "Вагнеровцы", убежден Гиркин, должны быть выведены в тыл для пополнения и переформирования. После этого, мол, они будут эффективны "на более перспективном стратегическом направлении для прорыва фронта".

А вот основатель ЧВК "Вагнер", "повар Путина" Пригожин симпатии у Гиркина не снискал. После затяжного публичного конфликта с ним Гиркин обозвал олигарха психопатом, лжецом и военным преступником, и заявил, что именно из-за него Россия якобы до сих пор не победила в войне с Украиной.

"Вывести с фронта и ПОЛНОСТЬЮ отстранить от руководства "Вагнером" самого Пригожина - настоятельно необходимо. Поскольку его политические амбиции (помноженные на психопатию, организацию демонстративных военных преступлений, склонность к беззастенчивой и во многом лживой саморекламе и к распространению на вооруженные силы гнилых "блатных понятий") - только вредят как самому "Вагнеру", так и общему делу победы над т.н. "Украиной", – написал террорист.

Он также не смог удержаться от упоминания министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого Гиркин давно и регулярно критикует.

"Все вышеизложенное (кроме "военных преступлений") касается и НЕфанерного Маршала Шойгу. Короче, гнать надо обоих и лучше обоих сразу, ибо: "два сапога - пара", – резюмировал экс-главарь квазиобразования "ДНР".

Напомним, ранее Пригожин рассказал, что будет, если "вагнеровцам" не дадут снаряды. По его словам, в случае отступления наемников от Бахмута, "фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв", дойдя в конечном итоге до украинско-российской границы. Пригожин в очередной раз заявил, что "вагнеровцы" якобы "стягивают всю украинскую армию на себя", по сути, снова намекнув на полную неспособность "второй армии мира" к ведению боевых действий.

Истерики по поводу того, что МО РФ не дает ЧВК "Вагнер" снаряды, Пригожин устраивает далеко не первый раз. Так, 22 февраля он показал гору тел "вагнеровцев" в Бахмуте, заявив, что около 70 полураздетых трупов – это результат одного дня боев на одном лишь участке Бахмутского направления.

Чуть позже Пригожин выдал, что "сотни тысяч российских солдат" погибают на фронте в Украине. Такое откровение в исполнении "повара Путина" прозвучало во время его публичной перепалки с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, которого Пригожин выбрал очередной мишенью для самопиара .

Позже он попытался оправдаться за сказанное, заявив, что его "не так поняли". Он, мол, имел в виду, что "сотни тысяч воюют и кто-то из них погибает".

Интересно, что обоснований, почему МО РФ должно выделять боеприпасы частной армии, которая создана, чтобы зарабатывать на войне и должна сама себя обеспечивать, Пригожин ни разу так и не озвучил.