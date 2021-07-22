Под Анапой автомобиль на тротуаре снес троих взрослых и детей. Видео столкновения 18+

В российском курортном селе Сукко, что под Анапой, автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Пострадавших, среди которых трое взрослых и трое детей, госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края. По данным ведомства, детям три, восемь и девять лет. Также было обнародовано видео момента столкновения автомобиля (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

ДТП произошло на 13-м километре автодороги Анапа-Сукко. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Сам мужчина позднее рассказал, что он потерял сознание.

"На въезде в Сукко появился шум в голове, но я не придал этому значения. Видимо, я внезапно я потерял сознание, но тут же пришел в себя", – сказал виновник аварии.

На обнародованных кадрах видно, как автомобиль плавно сворачивает со своей полосы, пересекает встречную, выезжает на тротуар, где в это время находились люди, и сбивает их.

Все пострадавшие находятся в больнице в сознании, они в стабильном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 16 июля на пешеходном переходе 19-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей. От полученных травм в больнице умер пятилетний мальчик.