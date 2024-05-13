По дому в Белгороде, где погибли 15 человек, попал российский боеприпас: в CIT привели аргументы

В многоэтажку в российском Белгороде, где 12 мая погибли 15 человек, попал российский, а не украинский снаряд. Вероятно, это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО или "внештатно сошедшая" фугасная авиабомба с универсального модуля планирования и коррекции УМПК.

Соответствующее мнение высказал соучредитель команды расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в видеосводке на YouTube-канале журналиста Майкла Наки. Проведя анализ визуальных материалов, он отметил, что прилет по дому произошел с северо-востока.

"Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной", – отметил Левиев.

По его словам, судя по направлению прилета, одной из наиболее очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Он пояснил, что характерных следов разлета обломков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Он отметил, что боевая часть указанной ракеты достаточно мощна, чтобы повлечь подобные разрушения.

"Еще одна достаточно очевидная версия – это внештатное схождение ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК. Нет никаких сомнений, что фугасная боевая часть может причинить столь масштабные разрушения, в то же время не редкие случаи падения авиабомб на Белгород и область", – отметил расследователь, добавив, что незадолго до попадания сообщалось, что оккупанты запустили авиабомбы по Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 мая в Белгороде раздался взрыв, в результате которого обрушился подъезд десятиэтажного дома. Пропагандисты заявили, что по дому якобы был нанесен ракетный удар, всех жителей экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения всей десятиэтажки.

– После обрушения многоэтажного дома в Белгороде россияне мгновенно обвинили в событиях украинских военных. По легенде военного руководства РФ и кремлевских пропагандистов, ВСУ якобы "нанесли ракетные удары", но на опубликованных кадрах видно, что взрыв, вероятно, произошел внутри дома.

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