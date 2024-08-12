Площадь боевых действий в Курской области растет: в РФ показали свежую карту

В Курской области России 11 августа продолжались бои. Площадь территории, которая не находилась под контролем ВС РФ, увеличилась по меньшей мере до 720 кв км – это на 70 кв км больше, чем в днем ранее.

Видео дня

Такие подсчеты опубликовало "Агентство". Проект учел сообщения министерства обороны страны-агрессора, российских военных пропагандистов, а также данные о пожарах со спутников NASA.

Заявляется, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в 10 августа.

Власти РФ признали, что воины (по их утверждению, украинские) совершили рейд в соседний Беловский район.

Самая дальняя от границы точка, где проходили бои, это село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы, всего 9 км от дороги "Льгов-Рыльск").

Самая западная точка, где шли бои, это район села Толпино. В МО России утверждают, что там фиксировали "мобильные группы противника на бронетехнике".

Самая восточная точка боевых действий – село Мартыновка. Южная граница боестолкновений находится где-то в Беловском районе, где воины провели рейд вглубь российский территории. Предварительно, они прошли через границу возле хутора Кучеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России изрядно запаниковали из-за операции в Курской области. На пропагандистских шоу звучат заявления о том, что эти события являются "вторжением", а не "проникновением в область ДРГ", поскольку военнослужащие (якобы украинские) задействовали значительные силы и средства.

– Власти государства-агрессора объявили о "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях.

– По состоянию на 10 августа из Курщины эвакуировали уже более 76 тысяч россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!