Песков три недели не появлялся на публике после скандального заявления о выборах в РФ: Собчак сказала, куда он исчез и что произошло

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уже три недели не появляется на публике. Примечательно, что его исчезновение произошло сразу после выхода скандального заявления журналистам.

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Однако телеведущая Ксения Собчак заявила, что Песков якобы ушел в отпуск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак заявила, что пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина ушел в отпуск. Также она добавила, что Песков вернется через два дня.

"Спокойнее. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня", – заявила Собчак.

Стоит отметить, что Песков перестал появляться на публике после брифинга, на котором он рассказал всю суть президентских выборов в России. В частности, путинский спикер заявил, что "президентские выборы – это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия".

При этом Песков добавил, что в следующем году Путин будет переизбран с более чем 90% голосов. Однако в тот же день Песков выдал, что американский журналист якобы неправильно передал его слова.

"Выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своем послании. Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чем шла речь", – оправдался Песков.

Напомним, Песков заявил, что на следующих выборах президента России диктатор Владимир Путин имеет шансы набрать 90% электоральных голосов. По его словам, российская демократия давно получила новую форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России действительно утверждают, что после мятежа финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рейтинг Путина якобы только вырос. Называют даже показатель в 90%.