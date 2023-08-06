Песков заявил, что Путин выигрывает следующие выборы президента и их можно не проводить
На следующих выборах президента России действующий хозяин Кремля Владимир Путин имеет шансы набрать 90% электоральных голосов. А по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российская демократия давно получила новую форму.
Об этом сообщило издание The New York Time, ссылаясь, собственно, на Пескова. Высокая популярность Путина падала среди россиян всего однажды с начала полномасштабного вторжения в Украину – в сентябре прошлого года, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация.
"Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", – подчеркнул Песков.
В то же время Песков обратился к российским пропагандистам, сетуя на неточность западного издания. Он подчеркнул, что не имел в виду результатов для Путина "свыше 90%".
"То, что Путин победит, я в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить",
Отметим, что следующие президентские выборы в России, согласно тамошней конституции, состоятся в марте 2024 года. Если в РФ к тому времени не произойдет глобальных политических изменений, – что весьма вероятно – ключевым кандидатом уже в пятый раз станет диктатор Путин, а за ним марионеточные конкуренты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России действительно утверждают, что после мятежа финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рейтинг Путина якобы только вырос. Называют даже показатель в 90%.
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