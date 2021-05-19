Песков сказал, как пройдет встреча президентов США и РФ после того, как Байден назвал Путина убийцей

На предстоящей встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, а не слова последнего о том, что его визави – убийца. Повестка саммита и жесткий график обоих лидеров не позволят отклониться от намеченных тем.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает агентство "РБК". Отвечая на вопросы журналистов, он заметил, что лидеры двух сверхдержав намерены решать вопросы, которые волнуют весь мир, а не реплики друг друга на телеканалах.

"Вы знаете, наверное, этот инцидент — это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратегической стабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот главные темы, которые на повестке дня", – подчеркнул Песков.

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