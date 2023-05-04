Песков рассказал о реакции Путина на 'бавовну' возле Кремля и заговорил об ответе Украины

Реакция российского диктатора Владимира Путина на "бавовну" возле Кремля, которая произошла в ночь на 3 мая, была спокойной и сдержанной. При этом Москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку.

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Об этом в четверг, 4 мая, заявил пресс-секретарь кремлевского лидера Дмитрий Песков, пишут росСМИ. Он почеркнул, что в критических ситуациях Путин не поддается панике.

"В сложных, экстремальных ситуациях он всегда ведет себя спокойно, собранно, четко отдает команды", – отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что какое-то специальное обращение Путина, как и экстренное заседание Совбеза в свете атаки на Кремль не планируется. В пятницу состоится плановое, на котором, вероятно, эта тема может быть затронута, добавил пресс-секретарь Кремля.

В то же время он заверил, что государство-агрессор уже думает над ответом на атаку.

"Речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах", – заявил Песков.

При этом он выдал, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль "смехотворны". По убеждению путинского представителя, решения о таких терактах якобы принимают США, а Украина исполняет.

Напомним: в Москве в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва – по словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

Путин в ходе атаки не пострадал, в тот момент его не было в Кремле. А БПЛА якобы были выведены из строя "в результате действий военных и спецслужб".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW считают, что государство-террорист Россия инсценировало атаку дронов на Кремль с целью показать войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ;

– топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев взорвался истерикой из-за "бавовны" в столице РФ Москве. Он набросился с оскорблениями на Украину и страны Запада и призвал уничтожить наше государство.

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