'Не должны бомбить Кремль': Соловьев устроил истерику из-за 'бавовны' в Москве и набросился с оскорблениями на Украину и Запад. Видео

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев взорвался истерикой из-за "бавовны" в столице РФ Москве. Он набросился с оскорблениями на Украину и страны Запада и призвал уничтожить наше государство.

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Волну ненависти Соловьев выплеснул в очередном эфире своего шоу. Он заявил, что после взрывов на одной из башен Кремля "Укрорейх должен прекратить свое существование" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Красных линий больше быть не может. В последний раз бомбили Кремль нацисты. Мерзотник, п*донок, х**лятская подстилка. Извольте отвечать..." – буквально плевался образами пропагандист.

Он призвал власти страны сделать все необходимое для победы РФ в войне.

"Не должны Кремль бомбить нацисты безнаказанно", – истерил Соловьев.

Насыпал оскорблений он также и в адрес США, отметив, что, несмотря на все призывы прекратить агрессию против Украины: "Уничтожить!"

Напомним: в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

Путин во время атаки не пострадал, в тот момент его не было в Кремле. А БПЛА якобы была выведена из строя "в результате действий военных и спецслужб".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW считают, что Россия инсценировала атаку дронов на Кремль с целью показать войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ;

– жители страны-агрессора РФ, ведущей террористическую войну против Украины, снова запаниковали из-за "бавовны" на своей территории. В этот раз причиной их "беспокойства" стал пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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