''У Китая есть величие, у России нет'': россиянка пожаловалась, что РФ стала страной третьего мира, и высмеяла тезисы пропаганды о войне с Украиной. Видео

Гражданка страны-агрессора РФ, которая уехала из страны, назвала свою родину страной третьего мира. Она высмеяла тезисы российской пропаганды, в частности, о войне против Украины и "величии" России.

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Соответсвующий ролик россиянка опубликовала на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам девушки, она покинула РФ навсегда, отметив, что так поступает большинство россиян, у которых есть на это деньги.

Автор видео сказала, что все заявления российских властей и пропагандистов о том, что "Россия – великая страна", смешны, так как по-настоящему великое государство не стало бы нападать на своих соседей, чтобы это доказать.

"Как российская пропаганда вливает людям в уши: "ну это же упреждающий удар, чтобы НАТО на нас не напало". Так значит нет этого величия. У какой страны это величие есть – никому в здравом рассудке без всяких упреждающих ударов не придет в голову нападать на эту страну. Кому придет в голову нападать на Китай, Америку? Потому что величие у них настоящее, не раздутое, как у России" – говорит девушка.

По ее словам, в РФ есть много умных людей, но на родине они не могут себя реализовать, поэтому и уезжают кто куда может при первой же возможности. Россиянка призвала своих сограждан задуматься о том, почему более успешная часть населения стремится покинуть Россию, а не бездумно внимать тому, что им говорят пропагандисты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Светлана Логинова, которая прославилась тем, что очень "не хотела уезжать из Крыма, из Алушты", показала свою жизнь в родном Новом Уренгое. Она пожаловалась на плохую погоду и высокие цены.

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