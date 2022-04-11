Песков отказался комментировать слова Кадырова о новом наступлении на Киев: 'переадресовал' вопрос

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался реагировать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу планов "захвата" украинской столицы. Пресс-секретарь посоветовал журналистам обратиться за комментарием в Министерство обороны.

Об этом сообщает "Интерфакс". Накануне чеченский лидер в очередной раз объявил о "наступлении на Киев" якобы по приказу президента РФ Владимира Путина.

"Мы традиционно не говорим с вами о ходе "специальной военной операции" (войны против Украины – Ред.). Мы оставляем эту прерогативу Министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию", – сказал пресс-секретарь.

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Отметим, между Песковым и Кадыровым разворачивается негласный конфликт. Последний публично раскритиковал пресс-секретаря Кремля за то, что тот не поздравил главу Чечни с присвоением звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала войны, назвал "патриотом".

Песков в ответ заявил, что "в таких сложных условиях" Кадырову следует сосредоточиться на своих делах, а не "меряться патриотизмом" с другими публичными лицами.

Напомним, ранее руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что планы президента Путина по захвату Киева окончательно провалились. По словам журналиста, для захвата столицы российскому диктатору пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.