'Пришлось бы 'положить' полмиллиона солдат': Грозев заявил, что план Путина по захвату Киева окончательно провалился

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что планы президента РФ Владимира Путина по захвату Киева окончательно провалились. По его словам, для захвата украинской столице лидеру-страны агрессора пришлось бы мобилизовать вплоть до полумиллиона человек.

При этом Грозев отрицает вероятность уничтожения Киева по примеру Мариуполя или Харькова. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

Грозев подчеркнул, что Путин хотел завладеть Киевом, при этом не уничтожив его. Однако с имеющимися оккупантами планы Кремля сошли на нет.

"Они поняли очевидную истину, что этими силами взять Киев нельзя, и вообще с таким подходом и такой стратегией нельзя взять Киев. Чтобы он (Путин, - ред.) что-то сделал с Киевом, он должен либо уничтожить его…Есть разница с Мариуполем и Харьковом, там крайняя жестокость. Киев является какой-то целью для него, владеть над Киевом. Ну, второй вариант, это реально мясом, огромным количеством мяса взять и перегнуть ту защиту, которая есть в Киеве. Но это требует, как минимум полмиллиона этого мяса. Это означает массовая мобилизация, без этого нельзя", – рассказал Грозев.

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Также он добавил, что в таком случае в РФ появилось бы большое количество дезертиров, отказавшихся воевать. В таком случае Путину будет грозить вероятный социальный взрыв в РФ.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты потеряли надежды на то, что им удастся захватить Киев, Харьков, Одессу или другие крупные города Украины. Вражеская армия в дальнейшем планирует сосредоточить силы на Донбассе.

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