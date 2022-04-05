Песков поставил Кадырова на место после претензий о патриотизме Урганта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу утверждения, что российский ведущий Иван Ургант, покинувший РФ, является патриотом своей страны. Государственный деятель призвал чеченца "не вести полемику об уровне патриотизма тех или иных публичных лиц".

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции Пескова в Москве, передали пропагандисты из Interfax. На встрече с журналистами вопрос о "конфликте" путинистов прозвучал после предложения Кадырова "сделать что-то со шкалой приоритетов пресс-секретаря" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, как в Кремле трактуют слово "патриотизм" и почему беглеца Урганта считают более достойным представителем России, чем других, Песков ответил обобщенно.

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"Никакого двойного прочтения слова "патриотизм" нет и быть не может. Патриотизм – это любовь к своей Родине и готовность к любым жертвам для своей страны, когда это нужно", – сказал он.

Также пропагандист добавил, что "в таких сложных условиях" Рамзану Кадырову следует сосредоточиться на своих делах, а не "меряться патриотизмом" с другими публичными лицами.

Песков призвал главу Чечни "объединиться" ради диктатора и его имперских идей, ведь в России сейчас много проблем и без внутренних споров.

"И конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", – говорится в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал между россиянами возник, когда Песков публично назвал беглеца Урганта патриотом, а самого Кадырова в речи не упомянул. Поэтому блогер-любитель якобы обиделся и написал гневный пост.

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