Песков назвал ключевую тему послания Путина: россиян смутило заявление, некоторые уже испугались мобилизации

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин будет в основном говорить об оценке причин и неизбежности "спецоперации" в Украине. Россиян смутило такое заявление, некоторые назвал его "оправданием бессилия на поле боя", другие собрались бежать за границу от очередной волны мобилизации.

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Слова Пескова передали русские пропагандистские СМИ. Выступление диктатора запланировано на 11:00 по киевскому времени. Продлится оно, как отметил представитель Кремля, один час.

Песков также подчеркнул, что послание Путина будут уважительно изучать по всему миру.

Напомним: ранее Песков сообщал, что послание Путина будет посвящено "текущей ситуации", в том числе войне РФ против Украины. Также в своей речи диктатор будет говорить об экономике и социальных вопросах.

Как заявил российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, во время выступления перед Федеральным собранием Путин может объявить о новом наступлении на Украину. Также, по его мнению, кремлевский диктатор снова будет озвучивать привычные тезисы типа: "Мы не хотели воевать, нас заставили", "НАТО – агрессор", "Украинцы – фашисты", "Россия защищается".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в американском Институте изучения войны объяснили, что уход российских войск из Киевщины и северной части Украины весной испортил планы главы РФ Владимира Путина объявить о "победе" во время выступления перед Федеральным собранием. Он отложил ежегодное обращение к ним, поскольку по-прежнему не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство;

– Кремль планирует провести митинг-концерт в "Лужниках" в канун годовщины вторжения в Украину. 22 февраля в рамках "концерта" российские власти намерены агитировать россиян за мобилизацию на войну. На стадионе устроят площадки на военно-патриотическую тематику – как понимают ее в Кремле.

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