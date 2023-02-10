Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, одна из тем – война против Украины: в Кремле назвали дату

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию.

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Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, послание Путина будет посвящено "текущей ситуации", в том числе войне РФ против Украины.

Также в своей речи Путин будет говорить об экономике и социальных вопросах, заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что выступление состоится в Гостином дворе возле Красной площади в Москве.

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