Перепутал с Иваном Грозным? Глава РПЦ Кирилл эпически оконфузился на форуме в Санкт-Петербурге словами о Путине. Видео

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл эпически оконфузился на форуме в Санкт-Петербурге. Рассыпаясь в лести перед "превосходительством" и "глубокоуважаемым" русским диктатором, он назвал Путина Владимиром Васильевичем.

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Видео с мероприятия было опубликовано на сайте Кремля и его уже высмеяли в сети. В Telegram-каналах предположили, что Кирилл мог перепутать своего "хозяина" с Иваном Грозным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ранее патриарх Кирилл, оправдывающий агрессию РФ против Украины, призвал священнослужителей отказаться от "раздражительной роскоши". Сам он неоднократно становился фигурантом журналистских расследований из-за богатств.

В частности, во владении Владимира Гундяева (мирское имя патриарха) и его родственников обнаружили элитную недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 225 миллионов рублей (примерно 2,4 миллиона долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на одной из официальных встреч с военными публично оконфузился, спутав цифры. Диктатор спросил военного о возрасте его детей и моментально забыл все сказанное. Пользователи сети высмеяли его, заявив о маразме российского диктатора.

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