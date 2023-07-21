'Забыл о таблетках': Путин эпически оконфузился с цифрами на встрече и стал посмешищем. Видео

Президент России Владимир Путин на одной из официальных встреч с военными оконфузился, спутав цифры. Так, пользователи сети высмеяли его, заявив о маразме российского диктатора.

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Видео с Путиным было выложено в одном из российских Telegram-каналов. На нем российский президент спросил военного о возрасте его детей и моментально забыл все сказанное.

Так, военный ответил Путину, что его младшему сыну 9 лет, а старшему – 23. Однако сразу через несколько секунд Путин спутал цифры.

"Понимаете, вы с двумя детьми, а младшему вообще всего три года", – сказал Путин, из-за чего стал посмешищем в сети.

Многих россиян шокировали когнитивные возможности их президента. Некоторые заподозрили, что у него может быть маразм или другие серьезные расстройства памяти. Пользователи сети также отметили, что с такой проблемой Путину не место в должности президента, а пора уходить на пенсию.

"Забыл таблетку принять"; "Страной правит, старый маразматик"; "Почему злорадствуете, все грустно"; "А кто же тогда войной управляет? Это п*п*ц просто"; "Там с рождения болезнь не лечили его"; "Если такое начали пропускать в эфир, возможно, это знак", – комментировали ситуацию россияне.

Ранее сообщалось о том, что поведение президента РФ Владимира Путина дает основания полагать, что политик страдает расстройством мозга. Его могли вызвать деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.

У кремлевского лидера могут быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция. В пользу этой теории говорит и внешний вид политика: отечные лица и шея могут являться побочными эффектами длительного приема стероидов.

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