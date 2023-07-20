Патриарх РПЦ Кирилл, у семьи которого нашли имущества почти на 3 млн долларов, призвал священников отказаться от роскоши
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который оправдывает агрессию РФ против Украины, призвал священнослужителей отказаться от "раздражающей роскоши". Сам он неоднократно становился фигурантом журналистских расследований, касающихся его богатств.
В частности, во владении Владимира Гундяева (мирское имя патриарха) и его родственников нашли элитную недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 225 миллионов рублей (примерно 2,4 миллиона долларов). Об этом писал "Проект".
Недавно на Архиерейском совещании Кирилл поучал своих подчиненных: мол, право достойно "обустраивать свой быт" у российских священнослужителей есть, однако образ жизни служителя церкви не должен "демонстративно контрастировать с образом жизни паствы".
"Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши. Тем более в нынешнее время, когда вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних. Неприемлемо и надменное поведение клирика", – цитирует патриарха РПЦ The Moscow Times.
Он также заявил, что архиереям нужно "быть скромными при посещении приходов", чтобы люди не воспринимали такой визит как "стихийное бедствие" и он не превращался "в источник расходов, создающих трудноустранимую дыру в бюджете".
"Приезд архипастыря должен быть радостным, ободряющим, вдохновляющим событием в жизни общины, разрешающим ее трудности, в том числе порой материальные", – заявил Кирилл.
Ранее "Проект" выяснил, что сам Гундяев владеет по меньшей мере трема квартирами: 145-метровой в "Доме на набережной" на улице Серафимовича в Москве (ее примерная стоимость, по оценке издания, 70 миллионов рублей); 38-метровой на Николоямской улице в российской столице (12 миллионов рублей); 83-метровой на Большеохтинском проспекте в Петербурге (9 миллионов рублей).
На троюродную сестру Гундяева, 76-летнюю Лидию Леонову записаны четыре объекта недвижимости: 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве (47 миллионов рублей); 300-метровый дом в поселке "Зеленый Рощ-1" в Одинцовском районе Московской области (10 миллионов рублей); 121-метровая квартира (42 миллионов рублей) и 1/3 нежилого помещения в том же доме на Набережной Крюкова канала в Петербурге площадью 200 кв.м. (3 миллионов рублей).
Еще одна троюродная сестра российского религиозного лидера, 66-летняя Елена Холодова, владеет двумя роскошными квартирами: 63-метровой на улице Расплетина в Москве (22 миллионов рублей) и 63-метровой на Одесской улице в Петербурге (10 миллионов рублей).
Важно отметить, что это не вся недвижимость патриарха РПЦ. Ранее "Новая газета" писала, что он располагает также шале под Цюрихом в Швейцарии и, вероятно, частями собственности различных объектов недвижимости в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях России.
Также Кирилл может распоряжаться более чем 20 резиденциями, принадлежащими разным религиозным организациям РПЦ.
Как писал OBOZREVATEL:
– В апреле 2023 года Чехия ввела санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. В МИД страны отметили, что служитель церкви злоупотреблял верой для оправдания зверств, совершаемых российскими солдатами в Украине.
– Перед этим санкции против Гундяева ввела Великобритания. Кабинет министров Украины тоже поддержал предложение Минкульта ввести санкции против 7 представителей РПЦ и патриарха Кирилла.
– СНБО также одобрил санкции против 22 российских священников, среди них – племянник Гундяева.
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