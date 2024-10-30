Передвижения Путина смогли отследить по фитнес-приложению его телохранителей – Le Monde

Перемещение мировых лидеров сейчас можно отследить в интернете через фитнес-приложение, которым пользуются их телохранители. Это касается в том числе и российского диктатора Владимира Путина, которого охраняют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

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Приложение, позволяющее отследить его передвижения, называется Strava и предназначено для отслеживания спортивной активности через GPS. Об этом говорится в расследовании французской газеты Le Monde.

Журналисты обнаружили шестерых сотрудников ФСО, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Их передвижения, в том числе во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

В общей сложности приложение Strava имеет более 125 миллионов пользователей в 190 странах. В большинстве своем его применяют бегуны и велосипедисты для записи своих занятий и обмена информацией с сообществом.

Это уже не первый случай, когда техника, которой пользуются охранники, позволяет отследить тех, кого они охраняют. Как рассказал в книге "Средства контроля: как скрытый союз технологий и власти создает новое американское полицейское государство" бывший репортер The Wall Street Journal Байрон Тау, американские спецслужбы научились следить за перемещениями Путина.

Они пользовались программой, которую подрядчик Пентагона разработал за $600 000 и которая позволяет отслеживать расположение владельцев смартфонов через таргетированную рекламу. Поскольку сам Путин смартфоном не пользуется, американцы следили за телефонами людей из окружения диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября российский диктатор Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он наблюдал за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра.

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