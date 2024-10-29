Россия с участием Путина провела тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Видео

Во вторник, 29 октября, российский диктатор Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он наблюдал за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра.

Видео дня

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. В ходе учений были запущены три вида ракет – межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а также баллистические "Синева" и "Булава".

Кадры пусков показали в минобороны РФ. Там заявили, что "все ракеты достигли целей".

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" проводился с космодрома "Плесецк".

Пуск баллистической ракеты "Синева" – из акватории Баренцева моря.

Пуск баллистической ракеты "Булава" – из акватории Охотского моря.

Диктатор заявил, что России необходимо иметь готовые к боевому применению современные ядерные силы. "Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом с суверенитета и безопасности нашей страны", – сказал он.

Путин также заявил, что Москва якобы не собирается "втягиваться в новую гонку вооружений", а применение ядерного оружия остается крайней мерой.

Отмечается, что тренировки стратегических сил ядерного сдерживания РФ под руководством диктатора проводятся ежегодно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее страны НАТО начали масштабные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon над Западной Европой. В течение двух недель десятки самолетов отрабатывали навыки по перевозке ядерных боеголовок.

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