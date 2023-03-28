Патрушев похвастался, что Россия дважды спасала США от развала, но больше этого делать не будет: заявление высмеяли даже россияне

В РФ заявили, что Россия якобы дважды "спасала США от распада". Теперь же помогать Вашингтону Москва не намерена.

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Удивительный тезис озвучил в интервью российским пропагандистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Полет фантазии высокопоставленного российского чиновника высмеяли даже россияне.

Патрушев договорился до того, что заявил, мол, РФ в своей истории дважды спасала Соединенные Штаты от распада.

"Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны",— выдал секретарь Совбеза РФ.

Из Москвы он "увидел" опасность для существования Соединенных Штатов Америки и сегодня, она, по мнению Патрушева, заключается в "усиливающемся антагонизме" между республиканцами и демократами, а также в стремлении США к соблюдению прав человека независимо от цвета кожи, социального статуса и материального положения.

"Николай Патрушев полагает, что "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки". Также, по мнению секретаря Совбеза РФ, "такие проекты, как BLM, то есть "Жизнь черных имеет значение", и поголовное насаждение трансгендерных теорий" ведут к распаду американской государственности", – пишут пропагандисты РФ.

При этом, ровно так же, как россияне мечтают о возникновении у Польши территориальных претензий на территории на западе Украины, Патрушев грезит о нападении на США Мексики.

"Он пояснил, что на фоне внутриполитических противоречий в США Мексика может попытаться вернуть себе территории, "которые американцы захватили в 1848 году". Кроме того, как полагает Николай Патрушев, подобные планы могут быть и у лидеров других латиноамериканских государств. "Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории",— считает господин Патрушев", – написали пропагандисты.

При этом Москва, мол, в этот раз точно "не будет помогать американским властям" в сохранении территориальной целостности США.

"Я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно",— заявил Патрушев.

Комментаторы в Twitter после публикации упомянутого интервью очень озаботились душевным здоровьем Патрушева и бессилием российской медицины в помощи людям с некоторыми психическими отклонениями.

"А врачи? Похоже таблетки вовремя не принимает", "Мы уже проржались, спасибо. Другие новости есть?", "Таблетки пейте", "Жалко что в Твиттере нельзя репортнуть аккаунт за регулярное цитирование слабоумных", "Свои то проблемы порешали, теперь будем жить да радоваться американским)", "Он тоже страдает психическими нарушениями на фоне алкоголизма, как и Медведев?", "Не он один так думает. Мои слабоумные знакомые полностью разделяют это мнение. Но почему-то, только именно слабоумные", – комментируют россияне.

Также в соцсетях цитируют реакцию на заявление Патрушева со стороны добровольцев Легиона "Свобода России".

"Складывается впечатление,что Патрушев и другие "говорящие головы" Кремля перед такими заявлениями принимают на грудь. Иначе не объяснишь эту супер-способность выдавать абсолютно противоречащую себе самой дичь", – заявили в Легионе.

"Патрушев не исключил разделения США на Север и Юг. А ещё на Запад и Восток", "ЗНР, ВНР, ЮНР и СНР?", "Он же глава СовБеза? СовБез - это в Мордоре Совет Безумных?", "У самого Патрушева левое полушарие мозга объявило независимость от правого", "Отберите у Патрушева глобус", "А ещё нельзя исключить падения метеорита на Республику Кирибати, взлет цен на жевательную резинку, неурожай Щавеля и Второе Пришествие, – потешаются комментаторы.

Напомним, ранее Патрушев похвастался "уникальным" оружием России, умолчав о провалах в Украине. По его словам, "Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию".