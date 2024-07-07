Партизаны 'Атеш' обнаружили в российском тылу завод, где собирают бомбардировщики. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают работать в глубоком тылу оккупантов. Недавно они разведали место, где в Тюмени собирают бомбардировщики для российской армии.

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Речь идет о заводе "Тюменские моторостроители", задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

"Наш агент собрал данные о заводе "Тюменские моторостроители", ключевом предприятии в российской военной авиационной промышленности. Завод участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" указали координаты завода: 57.15012, 65.46873. И описали некоторые проблемы, с которыми столкнулись российские авиастроители вследствие полномасштабной агрессии против Украины и связанных с ней санкций.

"На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей, в качестве замены западным аналогам, как обещали на заводе", – заявили в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" раскрыли подробности о том, как оккупанты увеличивают количество оборонных позиций в Крыму.

Также сообщалось, что партизаны движения провели операцию на железной дороге под Екатеринбургом, по которой перебрасывали северокорейские боеприпасы.