Агенты 'Атеш' провели операцию на железной дороге под Екатеринбургом, по которой перебрасывали северокорейские боеприпасы. Видео

Агенты "Атеш" продолжают проводить операции на территории государства-агрессора с целью ослабить военный потенциал РФ. Недавно очередную успешную диверсию они провели на Транссибирской железнодорожной магистрали в районе российского Екатеринбурга.

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По этой железной дороге осуществлялась доставка боеприпасов из Северной Кореи. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

"Агентам "Атеш" удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв ЖД полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" утверждают, что вследствие диверсии движение составов с боеприпасами были остановлено.

"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах. Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам. А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее агент "Атеш" обнаружил склады ракет Х-22 в Ленинградской области. Эти ракеты используются для атак на Украину.

Также сообщалось, что партизаны "Атеш" показали место строительства подлодок в Санкт-Петербурге.

Кроме того, агенты движения обнаружили ПВО российских оккупантов над пляжем в Севастополе и под Симферополем.