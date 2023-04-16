Партия Путина планирует привлечь на предстоящих выборах участников войны против Украины – ISW

Партия российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" собирается привлечь к выборам, запланированным на 2023-2024 годы, участвовавших в войне против Украины военных. Вероятно, причиной является попытка утвердиться как окончательная провоенная партия в РФ.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). О том, что российские военные и добровольцы будут в списках кандидатов от "Единой России" на предстоящих региональных выборах, заявил глава ЦИК "Единой России" Александр Сидякин 14 апреля. Молодежное крыло партии уже запустило обучающий модуль для соответствующих лиц.

Как отметили аналитики, привлечение военнослужащих как политических кандидатов во время войны типично для общества, которое проводит выборы, независимо от честности или важности этих выборов. Однако Кремль, вероятно, намерен привлекать военных в качестве кандидатов в большей степени, чем обычно, даже для страны военного времени.

Вероятно, российские власти преследуют цель использовать кандидатов, служивших в Украине, как публичное лицо партии "Единая Россия" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военнослужащих и членов их семей и создать "Единую Россию" как окончательную политическую партию, выступающую за войну.

Напомним: ранее в ISW отметили, что основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин затеял "особую игру". Его собственное "Федеральное агентство новостей" обнародовало интервью, в котором Пригожин имитирует манеры поведения президента РФ Владимира Путина.

По мнению аналитиков Института, в планах Пригожина возможно выдвижение собственной кандидатуры на пост президента России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Кремле уже начали подготовку к выборам президента России в 2024 году. В администрации диктатора Путина начали прорабатывать разные сценарии выборов, в том числе при участии нынешнего президента;

– избирательную кампанию Путина планируют построить вокруг "идеологии консерватизма", а сам диктатор будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей". Кремлевские политтехнологи намерены сделать ставку на пропаганду "нравственного превосходства" РФ над другими странами.

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