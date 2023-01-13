В Кремле начали подготовку к президентским выборам в 2024 году при участии Путина – СМИ

В Кремле начали подготовку к выборам президента России в 2024 году. В администрации президента Владимира Путина прорабатывают разные сценарии выборов, в том числе при участии нынешнего президента.

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Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Путин хочет провести выборы в 2024 году и принять в них участие, хотя официально он об этом еще не объявлял.

"Перед администрацией президента на этот год стоит "гигантский объем задач", одна из которых – протестировать на региональных выборах губернаторов и депутатов законодательного собрания технологические и содержательные решения, которые впоследствии можно будет использовать и на президентских выборах", – приводит росСМИ слова своего источника.

Среди важных факторов, влияющих на выборы, собеседник "Коммерсанта" отметил войну, санкции, эскалацию в международных отношениях, а также сильное изменение пространства соцсетей, в котором придется работать накануне выборов.

Еще один собеседник издания отмечает, что в этом году впервые придется работать с электоратом новых территорий, присоединенных к России в результате "референдумов". А российским регионам, экономика и повседневная жизнь которых была связана с западными странами, нужно будет подобрать новые цели и задачи.

"Кроме того, как говорят в администрации президента, в обществе появилась новая категория людей, прошедших через "спецоперацию". Поэтому парламентские партии планируют выдвигать участников войны в Украине на выборы в 2023 году, поскольку "в обществе на это есть запрос" и "это всем выгодно", – пишет издание.

Как известно, президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Избирательная кампания должна начаться после их назначения в декабре 2023 года. Согласно поправкам об "обнулении" президентских сроков, внесенным в Конституцию 2020 года, Путин сможет занимать должность президента до 2036 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению профессора политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александра Мотыля, после того, как президент РФ Владимир Путин отойдет от дел, в России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Эта борьба лишит Россию остатков военного потенциала и, по всей вероятности, приведет к распаду страны.

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