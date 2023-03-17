'Хранитель традиционных ценностей': в Кремле придумали, с какими 'установками' Путин должен в пятый раз занять пост президента

В администрации президента РФ сформулировали предварительные "идеологические установки", с которыми Владимир Путин будет участвовать в выборах 2024 года. Его избирательную кампанию планируют построить вокруг "идеологии консерватизма", а сам диктатор будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей".

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Об этом шла речь на "закрытом семинаре", который администрация Путина провела для работников других подразделений Кремля, региональных чиновников и политтехнологов, пишет "Медуза", ссылаясь на источники, участвовавшие в "семинаре".

На встрече выступали первый замглавы администрации Сергей Кириенко, а также его ближайшие соратники: глава управления Кремля по обеспечению госсовета Александр Харичев, который много лет отвечает за проведение выборных кампаний, и руководитель регионального департамента "Росатома" Андрей Полосин.

В частности, на очередных выборах кремлевские политтехнологи намерены сделать ставку на пропаганду о "моральном превосходстве" РФ над другими странами.

По данным источников, одной из идеологических основ кампании Путина станет проект "ДНК России", который курирует Полосин. Он призван изучать так называемое "российское мировоззрение". Что это такое, организаторы проекта четко не объяснили.

Судя по всему, это некие ценности, "свойственные" России на протяжении всей ее истории.

На "закрытом семинаре" заверили, что с результатами выборов проблем якобы не будет, поскольку в РФ якобы "растет запрос" на консерватизм. На чем основываются такие выводы, у Путина не уточнили.

Также на встрече обсуждалось "развитие" оккупированных украинских территорий – работа там госкомпаний и бизнеса РФ. По словам источников, российские власти не отказались от идеи присоединить и территории Грузии – Абхазию и Южную Осетию. Представители этих оккупированных регионов также присутствовали на "семинаре".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW объяснили, почему Путин заговорил о больших экономических "успехах" России и "проблемах" Запада. По мнению аналитиков, это часть усилий Кремля по подготовке населения к затяжной войне.

– Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин хочет перевести войну в затяжной конфликт. Однако для Украины такой сценарий категорически неприемлем, подчеркнул Подоляк.