'Парад детей, где же реальные части?' Тышкевич указал на важную деталь в шествии в Москве

В военном параде в Москве 9 мая практически не участвовали военнослужащие воинских частей РФ. Основную часть шествия войск составили курсанты российских училищ.

На это обратил внимание белорусский оппозиционер, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. По его словам, на "параде детей" также почти не было военной техники.

"Реальные части – сводная коробка от Таманской и Кантемировской дивизий, Севастопольская бригада и все. Возникает вопрос: а где же реальные части. Закончились и даже до парада не хватило", – написал он в своем Facebook.

Тышкевич добавил, что российские курсанты представляли "парадный рассчет полка ВМС" и "парадный рассчет ВДВ", а также пограничные войска ФСБ и МЧС.

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Исключение составили инженерные части, железнодорожные войска, которые выполняют задачу по развитию БАМ, "казаки" и военная полиция, которые не должны покидать позиций под Москвой.

А российскую военную технику на параде ко Дню победы над нацизмом представляли восемь боевых машин пехоты (БМП) разных моделей, 12 танков, автомобильная техника, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и "Искандер", отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не сказал ни слова о мобилизации во время парада 9 мая. Кроме того, была отменена воздушная часть торжества якобы из-за погодных условий.

В разведывательном сообществе InformNapalm, ссылаясь на источники, рассказали, что реальной причиной могла быть поломка "самолета судного дня".