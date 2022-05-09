Путин на параде в Москве попытался 'оправдать' войну против Украины и ни слова не сказал о мобилизации

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде в Москве, приуроченному 9 мая. Во время обращения глава страны-агрессора заявил, что война против Украины – это "вынужденная мера".

Также российский диктатор в традиционной пропагандисткой манере попытался "оправдать" войну борьбой с "нацистами" и "карателями". Трансляцию с обращением Путина вели пропагандистские СМИ в YouTube.

Лидер страны-агрессора заявил, что Россия нанесла вынужденный превентивный удар. По его словам, на убийства тысяч украинских граждан в Кремле пошли из-за якобы подготовки к агрессии по отношению к РФ.

"Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это была вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – попытался оправдать убийства тысяч мирных жителей Путин.

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Также диктатор рассказал привычные для РФ нарративы о приближении войск НАТО к российским границам и "угрозе" столкновения с выдуманными в РФ "неонацистами". Путин подчеркнул, что война якобы была неизбежной

"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежно", – выдал очередную ахинею диктатор.

При этом на параде Путин ни слова не сказал о мобилизации. Однако поблагодарил рашистов, убивающих, грабящих и насилующих мирное население Украины. По мнению агрессора, российская армия сражается за то, чтобы "в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Напомним, многие эксперты предполагали, что во время парада победы в Москве 9 мая президент страны-агрессора России Владимир Путин попытается "придать новый импульс" "спецоперации" в Украине, а именно ожидалось, что диктатор может назвать войну войной и объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

Ранее общественный активист и волонтер Юрий Касьянов заявил, что если в Российской Федерации будет объявлена всеобщая мобилизация, стране-агрессору следует ожидать массового саботажа. Сформированные таким образом войска будут "пластилиновыми", разбить их не составит труда.